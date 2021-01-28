Рязанец вышел на одиночный пикет к зданию мэрии

В четверг, 28 января, рязанец вышел на одиночный пикет к зданию администрации города. Корреспонденту РЗН. инфо мужчина рассказал, что раньше был сотрудником рязанской «Автоколонны 1310».

В четверг, 28 января, рязанец вышел на одиночный пикет к зданию администрации города. Корреспонденту РЗН. инфо мужчина рассказал, что раньше был сотрудником рязанской «Автоколонны 1310».

В руках горожанин держал плакат с надписью: «Сделайте наконец-то правильные расчеты — не занижайте наши выплаты».

По его словам, этим пикетом бывшие работники рязанской автоколонны хотят привлечь внимание властей, чтобы те не забывали, что люди ждут обещанных выплат.

Напомним, что в мэрии рассказали, когда вернут долги по зарплате сотрудникам «Автоколонны 1310».