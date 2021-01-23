В Рязани задержали еще двух активистов

В Рязани в ходе акций протеста 23 января задержали еще двух активистов. Об этом написала на странице Facebook Софья Иванова.

В Рязани в ходе акций протеста 23 января задержали еще двух активистов. Об этом написала на странице Facebook Софья Иванова.

«12.45. В Рязани задерживают активиста, экс-руководителя штаба Навального Романа Бугакова… Есть информация, что задержан гражданский активист Алексей Борисов», — сообщается в посте.

Напрмним, ранее стало известно о задержании рязанского активиста Юрия Богомолова.

Напомним, несанкционированные акции протеста проходят в субботу, 23 января, в Рязани и других городах России.