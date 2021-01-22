В субботу рязанцев попросили освободить проезжую часть от машин

23 января с 13:00 во всех районах Рязани начнется масштабная уборка от снега. Уборка от снега и наледи пройдет на дорогах, тротуарах, остановках общественного транспорта.

В субботу, 23 января, дороги Рязани попросили освободить от машин. Об этом сообщила региональная опергруппа.

23 января с 13:00 во всех районах Рязани начнется масштабная уборка от снега. Уборка от снега и наледи пройдет на дорогах, тротуарах, остановках общественного транспорта.

«В работах на улицах Великанова, Высоковольтной и проезде Завражнова, Разина, Семена Середы, Костычева, Радищева, Радиозаводской, Зубковой, Рязанской, проезде Шабулина, Касимовском шоссе, на площади Победы, в Сквере им. Маргелова планируется задействовать более 60 единиц спецтехники Дирекции благоустройства города, а также технику ресурсных предприятий», — говорится в сообщении.

Администрация попросила рязанцев не оставлять автомобили на обочинах дорог, освобождать проезжую часть, тротуары и пешеходные дорожки, а также соблюдать меры противоэпидемической безопасности.

Напомним, в субботу, 23 января, в Рязани пройдет большой субботник.