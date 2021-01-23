У одного из задержанных на митинге в Рязани нашли наркотики
У одного из задержанных на митинге в Рязани 23 января нашли наркотики. Об этом с места событий сообщил корреспондент РЗН. инфо.
У одного из задержанных на митинге в Рязани 23 января нашли наркотики. Об этом с места событий сообщил корреспондент РЗН. инфо.
Напомним, в Рязани продолжаются задержания протестующих. Сторонники Алексея Навального, вышедшие на несанкционированный митинг, сейчас идут колонной, которая растянулась по Первомайскому проспекту.
По оценкам корреспондентов РЗН. инфо, людей больше 2000.