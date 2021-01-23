У одного из задержанных на митинге в Рязани нашли наркотики

У одного из задержанных на митинге в Рязани 23 января нашли наркотики. Об этом с места событий сообщил корреспондент РЗН. инфо.

У одного из задержанных на митинге в Рязани 23 января нашли наркотики. Об этом с места событий сообщил корреспондент РЗН. инфо.

Напомним, в Рязани продолжаются задержания протестующих. Сторонники Алексея Навального, вышедшие на несанкционированный митинг, сейчас идут колонной, которая растянулась по Первомайскому проспекту.

По оценкам корреспондентов РЗН. инфо, людей больше 2000.