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После уборки новогодних украшения в Рязани проведут большой субботник
В пятницу, 22 января, в Рязани начнут убирать новогодние украшения. Демонтаж арт-объектов выполнят сотрудники Дирекции благоустройства, сообщила мэр Елена Сорокина.

В пятницу, 22 января, в Рязани начнут убирать новогодние украшения. Демонтаж арт-объектов выполнят сотрудники Дирекции благоустройства, сообщила мэр Елена Сорокина.

По ее словам, городские службы продолжают в круглосуточном режиме убирать территории и вывозить снег во всех районах города. Активные жители также присоединились к уборке своих дворов.

23 января в городе пройдет большой субботник, в котором примут участие сотрудники администрации и муниципальных предприятий.