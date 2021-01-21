После уборки новогодних украшения в Рязани проведут большой субботник

В пятницу, 22 января, в Рязани начнут убирать новогодние украшения. Демонтаж арт-объектов выполнят сотрудники Дирекции благоустройства, сообщила мэр Елена Сорокина.

В пятницу, 22 января, в Рязани начнут убирать новогодние украшения. Демонтаж арт-объектов выполнят сотрудники Дирекции благоустройства, сообщила мэр Елена Сорокина.

По ее словам, городские службы продолжают в круглосуточном режиме убирать территории и вывозить снег во всех районах города. Активные жители также присоединились к уборке своих дворов.

23 января в городе пройдет большой субботник, в котором примут участие сотрудники администрации и муниципальных предприятий.