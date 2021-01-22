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Рязанский минобр не объявлял 23 января учебным днем в школах
Рекомендации о введении дополнительного учебного дня министерством образования и молодежной политики Рязанской области не давались. Ранее в некоторых рязанских школах 23 января объявили учебным днем.

Рязанский минобр не объявлял 23 января учебным днем в школах. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе министерства.

«Рекомендации о введении дополнительного учебного дня министерством образования и молодежной политики Рязанской области не давались», — отметили в минобре. Ранее в некоторых рязанских школах 23 января объявили учебным днем.