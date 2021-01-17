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Навальный будет находиться под арестом
17 января в аэропорту Шереметьево сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН задержали осужденного к условному наказанию Алексея Навального. Навальный будет находиться под арестом. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд.

17 января в аэропорту Шереметьево сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве задержали осужденного к условному наказанию Алексея Навального, который с 29 декабря 2020-го находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока, сообщили в УФСИН.

Задержание проводилось на основании вынесенного постановления начальника УФСИН, в соответствии с которым «осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения».

Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда, он будет находиться под стражей.

Напомним, Навального задержали в аэропорту Шереметьево.