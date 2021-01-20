В Рязани автобус насмерть сбил женщину

ДТП произошло в 9:30 в среду, 20 января, на улице Зубковой. 80-летняя женщина скончалась на месте.

В Рязани автобус насмерть сбил женщину. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло в 9:30 в среду, 20 января, на улице Зубковой. 80-летняя женщина скончалась на месте. Проводится проверка.

Очевидцы ДТП отметили, что погибшая получила серьезные травмы.

«Видела переломанные ноги с торчащими костями, но из машины скорой к телу уже никто не спешил», — рассказала горожанка.