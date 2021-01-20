Очевидец сообщил, что погибшая в Песочне пенсионерка упала под автобус

«Водитель посмотрел по зеркалам и начал отъезжать от остановки. После этого пассажиры начали кричать, — рассказал очевидец. — Там на остановке было все в снегу и очень скользко».

Очевидец сообщил, что погибшая в Песочне пенсионерка упала под автобус. По его словам, женщина выходила на остановке, поскользнулась и попала под колеса.

«Водитель посмотрел по зеркалам и начал отъезжать от остановки. После этого пассажиры начали кричать, — рассказал очевидец. — Там на остановке было все в снегу и очень скользко. Через некоторое время примчались коммунальщики с трактором».

Напомним, ДТП произошло в среду, 20 января. Погибла 80-летняя пенсионерка.