Очевидец сообщил, что погибшая в Песочне пенсионерка упала под автобус
«Водитель посмотрел по зеркалам и начал отъезжать от остановки. После этого пассажиры начали кричать, — рассказал очевидец. — Там на остановке было все в снегу и очень скользко».
Очевидец сообщил, что погибшая в Песочне пенсионерка упала под автобус. По его словам, женщина выходила на остановке, поскользнулась и попала под колеса.
«Водитель посмотрел по зеркалам и начал отъезжать от остановки. После этого пассажиры начали кричать, — рассказал очевидец. — Там на остановке было все в снегу и очень скользко. Через некоторое время примчались коммунальщики с трактором».
Напомним, ДТП произошло в среду, 20 января. Погибла 80-летняя пенсионерка.