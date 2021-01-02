\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 02
Вск, 03
-1°
Пнд, 04
-2°
ЦБ USD 73.88 0 01/01
ЦБ EUR 90.79 0.11 01/01
Нал. USD 73.9 / 77.1 00:24
Нал. EUR 91.2 / 91.79 14:49
Новости
Коронавирус
Публикации
Как ездить на такси с комфортом и экономить? DiDi предлагает решение
С конца ноября 2020 года для жителей и гостей Рязани ст...
30 декабря 2020 15:58
6 446
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов со стороны СМИ...
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов...
29 декабря 2020 20:10
7 961
Горячая война рязанской мэрии за прибыль Ново-Рязанской ТЭЦ. Энергетик...
21 декабря первые лица мэрии впервые за несколько лет с...
29 декабря 2020 14:48
9
9 107
Наследие «Новогодней столицы». Как Рязань украсили к 2021 году
Журналист РЗН. инфо прогулялся по областному центру и п...
29 декабря 2020 12:08
2
9 436
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Соцсети: в Подмосковье при столкновении легковушки с фурой погибли трое человек
В аварии в Луховицком районе 1 января легковушка попала под фуру. Погибли двое взрослых и ребенок. Фото с места ДТП опубликовали в соцсетях очевидцы.

В аварии в Луховицком районе 1 января погибли двое взрослых и ребенок. Фото с места ДТП опубликовали в соцсетях очевидцы.

По их словам, в районе поселка Газопроводск легковушка, в которой ехали люди, попала под фуру. Столкновение произошло при развороте: водитель легкового автомобиля не убедился в безопасности маневра. Фура смяла машину и вылетела на обочину.

По информации свидетелей, в результате ДТП родители и их старшая дочь скончались, трехлетняя девочка выжила.

Выясняются официальные подробности произошедшего.