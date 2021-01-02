Соцсети: в Подмосковье при столкновении легковушки с фурой погибли трое человек

В аварии в Луховицком районе 1 января легковушка попала под фуру. Погибли двое взрослых и ребенок. Фото с места ДТП опубликовали в соцсетях очевидцы.

В аварии в Луховицком районе 1 января погибли двое взрослых и ребенок. Фото с места ДТП опубликовали в соцсетях очевидцы.

По их словам, в районе поселка Газопроводск легковушка, в которой ехали люди, попала под фуру. Столкновение произошло при развороте: водитель легкового автомобиля не убедился в безопасности маневра. Фура смяла машину и вылетела на обочину.

По информации свидетелей, в результате ДТП родители и их старшая дочь скончались, трехлетняя девочка выжила.

Выясняются официальные подробности произошедшего.