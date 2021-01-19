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Рязанца выгнали из маршрутки за отказ платить дважды
Мужчина попросил опубликовать его историю анонимно. Он рассказал, что в маршрутке №53 оплатил проезд кондуктору, но не получил билет. Спустя какое-то время около остановки «Дом книги» кондуктор попросила пассажира вновь оплатить проезд.

Рязанца выгнали из маршрутки за отказ платить дважды. Информация об этом появилась в соцсетях во вторник, 19 января.

Мужчина попросил опубликовать его историю анонимно. Он рассказал, что в маршрутке №53 оплатил проезд кондуктору, но не получил билет. Спустя какое-то время около остановки «Дом книги» кондуктор попросила пассажира вновь оплатить проезд.

«На что я стал возражать, что я второй раз проезд оплачивать не буду, — пояснил горожанин. — Ссылаясь на то, что чек об оплате проезда она мне не выдала, начала говорить о том, что не выпустит из маршрутки до тех пор, пока я не оплачу проезд, как итог я вышел на «Премьере».

Рязанец попросил «хоть как-то наказать данную личность» и добавил к своему посту фотографию с номерами маршрутки.

Ранее сообщалось, что водитель выгнал рязанку из маршрутки на мороз из-за отсутствия сдачи.