Водитель выгнал рязанку из маршрутки на мороз из-за отсутствия сдачи

Водитель выгнал рязанку из маршрутки на мороз из-за отсутствия сдачи. Девушка собиралась заплатить водителю за проезд купюрой в 1000 рублей, но он отказался принимать деньги и везти пассажирку.

Водитель маршрутки отказался везти жительницу Рязани, сославшись на отсутствие сдачи с 1000 рублей. Об этом инциденте девушка рассказала РЗН. инфо в воскресенье, 17 января.

По словам рязанки, с собой у нее были только наличные. На остановке «ДК «Приокский» девушка села в маршрутку № 82. Она собиралась заплатить водителю за проезд купюрой в 1000 рублей, но он отказался принимать деньги и везти пассажирку. Мужчина сказал девушке, чтобы она вышла из маршрутки.

«То, что на улице -19 градусов, его не волновало», — возмущается девушка.

В пресс-службе мэрии прокомментировали, что о подобных случаях необходимо сообщать в управление транспорта, указав государственный регистрационный номер автобуса. Специалисты проведут проверку и примут соответствующие меры.

Напомним, 17 января стало известно еще об одном инциденте в маршрутке. Водитель тронулся во время высадки пассажиров, они едва не попали под колеса. По факту проведут служебное расследование.