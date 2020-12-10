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Рязанцев попросили помочь семье с тремя детьми, оставшейся без дома из-за пожара
Рязанцев попросили помочь Светлане Абрамовой и ее дочерям. По всем вопросам можно обратиться к Светлане: +7 (953) 741-00-48.

Пожар, который 5 декабря произошел в Новоселках, оставил без вещей и дома семью с тремя детьми. Рязанцев попросили помочь Светлане Абрамовой и ее дочерям.

Им требуется:

  • одежда 46 размера и обувь 37-38 размера для 17-летней девочки;
  • одежда 54 размера и обувь 38 размера для 10-летней девочки;
  • одежда для 6-месячной девочки;
  • одежда 46-48 размера и обувь 38 размера для матери.

Также семья примет мужские одежду 46-52 размера и обувь 40-43 размера для отца и дяди.

Деньги можно перевести на

  • неименную карту Россельхозбанка: 2200380369932827 (Абрамова Светлана Мамедовна);
  • на Сбербанк по номеру: +7 (900) 910-18-58 (Видеркер Марина Андреевна).

По всем вопросам можно обратиться к Светлане: +7 (953) 741-00-48.