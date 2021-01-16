В Рязани отключили электроэнергию на нескольких улицах

В центре Рязани произошло массовое отключение электроэнергии. Свет вернется в квартиры жителей в течение трех часов.

В центре Рязани произошло массовое отключение электроэнергии. Идет подсчет домов, в которых нет электричества, рассказали в мэрии.

Света нет в ряде домов на улицах Горького, Есенина, Лесопарковой, Введенской, Грибоедова, Затинной, Рыбацкой, Скоморошинской, Фирсова, Новослободской. Список адресов уточняется.

В течение трех часов подачу электроэнергии в дома жителей обещают восстановить.