В дома жителей Рязани вернули электроэнергию

В дома жителей Рязани вернули электроэнергию. Авария на электростанции полностью устранена, сообщили в мэрии.

В дома жителей Рязани вернули электроэнергию.

«Потребителей начали подключать с 11:00. Авария полностью устранена. Подача электроэнергии восстановлена», — сообщили в мэрии.

Напомним, в субботу, 16 января, в центре Рязани произошло массовое отключение электроэнергии. Света не было в ряде домов на улицах Горького, Есенина, Лесопарковой, Введенской, Грибоедова, Затинной, Рыбацкой, Скоморошинской, Фирсова, Новослободской и других.