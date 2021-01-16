В Рязани возбудили уголовное дело об убийстве главреда «Рязань.Лайф»

В Рязани возбудили уголовное дело об убийстве главреда «Рязань.Лайф». Подозреваемый задержан: супруг погибшей после произошедшего забрал детей и покинул Рязань.

В Рязани возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в ходе семейной ссоры. 15 января примерно в 23:00 в квартире одного из домов на улице Гоголя обнаружено тело женщины 1987 года рождения, с множественными колото-резаными ранами, сообщает СУ СК РФ по Рязанской области.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В совершении преступления подозревают супруга погибшей — житель Тверской области, 1983 года рождения, после произошедшего забрал детей и покинул Рязань, выехав в другую область. Предположительно мотивом для совершения преступления стала семейная ссора.

Местонахождение подозреваемого установили, он задержан.

Детей временно передали на попечение родственников. Выполняются необходимые следственные действия, устанавливаются и уточняются обстоятельства произошедшего. В ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Рязани убили редактора портала «Рязань.Лайф». Тело Жанны Шепляковой с ножевыми ранениями обнаружили в квартире.