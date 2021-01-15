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В крещенскую ночь до Орехового озера пустят бесплатные автобусы
Мэрия рекомендовала горожанам окунаться в купели только на Ореховом озере, где будут дежурить полиция, медики и спасатели. «Купание в иных открытых водных объектах на территории города небезопасно», — подчеркнули в администрации города.

В крещенскую ночь до Орехового озера пустят бесплатные автобусы. Об этом сообщил сайт рязанской мэрии.

С 23:00 18 января до 3:00 19 января два автобуса большого класса будут ездить от площади Свободы до Орехового озера и обратно.

Расписание:

  • площадь Свободы: 23:00, 23:15, 23:30, 23:45, 00:00, 00:15, 00:30, 00:45, 1:00, 1:15, 1:30, 1:45, 2:00;
  • озеро Ореховое: 23:17, 23:32, 23:47, 00:02, 00:17, 00:32, 00:47, 1:02, 1:17, 1:32, 1:47, 2:02, 2:17.

Мэрия рекомендовала горожанам окунаться в купели только на Ореховом озере, где будут дежурить полиция, медики и спасатели.

«Купание в иных открытых водных объектах на территории города небезопасно», — подчеркнули в администрации города.

Купания организуют с учетом противокоронавирусных мер.

Всего в Рязанской области откроют 33 купели. В Касимовском районе крещенские купания отменили.