В Касимовском районе отменили крещенские купания
Местная епархия не планирует устраивать места для массового купания в ночь на 19 января, когда православные празднуют крещенский сочельник.
В Касимовском районе отменили крещенские купания. Об этом в четверг, 14 января, сообщила администрация района.
Местная епархия не планирует устраивать места для массового купания в ночь на 19 января, когда православные празднуют крещенский сочельник.
«Поэтому купание на открытых водоемах в границах поселений Касимовского района запрещено», — подчеркнули в администрации района.