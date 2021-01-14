В Касимовском районе отменили крещенские купания

Местная епархия не планирует устраивать места для массового купания в ночь на 19 января, когда православные празднуют крещенский сочельник.

В Касимовском районе отменили крещенские купания. Об этом в четверг, 14 января, сообщила администрация района.

Местная епархия не планирует устраивать места для массового купания в ночь на 19 января, когда православные празднуют крещенский сочельник.

«Поэтому купание на открытых водоемах в границах поселений Касимовского района запрещено», — подчеркнули в администрации района.