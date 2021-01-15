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В Рязанской области откроют 33 купели для крещенских купаний
Купели обеспечат подходами и настилами. Рядом сделают места для переодеваний и пункты для обогрева с горячим питьем. Около мест для купаний будут дежурить сотрудники МЧС, подразделений пожарной охраны, а также спасатели, врачи, полицейские и другие.

В Рязанской области откроют 33 купели для крещенских купаний. Об это в пятницу, 15 января, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Купели обеспечат подходами и настилами. Рядом сделают места для переодеваний и пункты для обогрева с горячим питьем.

Около мест для купаний будут дежурить сотрудники МЧС, подразделений пожарной охраны, а также спасатели, врачи, полицейские и другие.

Напомним, в Касимовском районе в этом году отказались от крещенских купаний.