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В Рязани заработает самый большой каток города
Работник спорткомплекса сообщил РЗН. инфо, что уже на этих выходных горожане смогут покататься на коньках. Собеседник отметил, что каток откроют, если во время залития на площадке не будет обильного снегопада, а температура воздуха не будет подниматься выше ноля.

На стадионе «Локомотив» в Рязани приступили к заливке самой большой ледяной площадки под открытым небом в городе.

Работник спорткомплекса сообщил РЗН. инфо, что уже на этих выходных горожане смогут покататься на коньках. Собеседник отметил, что каток откроют, если во время залития на площадке не будет обильного снегопада, а температура воздуха не будет подниматься выше ноля.

Напомним, что 30 декабря 2020 года каток «Локомотив» уже попытались залить, но погодные условия не позволили добиться нужного результата.