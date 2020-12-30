Фото: на «Локомотиве» начали заливать каток
Это самая большая ледяная площадка под открытым небом в городе. Напомним, катки в Рязани появится появятся на больших площадках и во дворах.
Вечером в среду, 30 декабря, на «Локомотиве» в Рязани начали заливать каток. Это самая большая ледяная площадка под открытым небом в городе.
Напомним, катки в Рязани появятся на больших площадках и во дворах.
Сейчас они работают по адресам:
- улица Стройкова, дом №65;
- улица Стройкова, дом №85;
- улица Васильевская, дом №15;
- улица Октябрьская, дом №37;
- улица Керамозавода, дом №38;
- улица Семена Середы, дом №23/27;
- улица Новоселов, дом №40А;
- улица Мехзавода, дом №19;
- улица 2- е Бутырки, дом №5;
- улица Новоселов, дом №37.
Фото @mariyalybimka