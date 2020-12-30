Фото: на «Локомотиве» начали заливать каток

Это самая большая ледяная площадка под открытым небом в городе. Напомним, катки в Рязани появится появятся на больших площадках и во дворах.

Вечером в среду, 30 декабря, на «Локомотиве» в Рязани начали заливать каток. Это самая большая ледяная площадка под открытым небом в городе.

Напомним, катки в Рязани появятся на больших площадках и во дворах.

Сейчас они работают по адресам:

улица Стройкова, дом №65;

улица Стройкова, дом №85;

улица Васильевская, дом №15;

улица Октябрьская, дом №37;

улица Керамозавода, дом №38;

улица Семена Середы, дом №23/27;

улица Новоселов, дом №40А;

улица Мехзавода, дом №19;

улица 2- е Бутырки, дом №5;

улица Новоселов, дом №37.

Фото @mariyalybimka