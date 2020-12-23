В правительстве опровергли информацию о судимости Грекова

Официальный ответ редакции РЗН. инфо предоставила замруководителя аппарата правительства Инна Кривозубова, которая курирует кадровую службу. Ранее в СМИ появилась информация, что Греков был судим в 2001 году.

В правительстве опровергли информацию о судимости вице-губернатора Игоря Грекова. Официальный ответ редакции РЗН. инфо предоставила замруководителя аппарата правительства Инна Кривозубова, которая курирует кадровую службу.

«При принятии Игоря Михайловича Грекова на государственную гражданскую службу Рязанской области в соответствии с действующим законодательством были предоставлены сведения об отсутствии у него судимости, которые подтверждены ГУ МВД РФ по Ростовской области», — говорится в ответе.

Ранее в СМИ появилась информация, что Греков был судим в 2001 году.