В Шиловском районе произошла смертельная авария

В воскресенье, 10 января, на 273-м километре трассы М5 в Шиловском районе произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В воскресенье, 10 января, на 273-м километре трассы М5 в Шиловском районе произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Примерно в 12:00 37-летний житель Мордовии на Honda Civic не справился с управлением и врезался в «ГАЗ-3110» под управлением 52-летнего жителя Пронска.

В результате 33-летний пассажир Honda от полученных травм скончался по дороге в больницу. Водитель «ГАЗа» получил травмы, ему оказали медпомощь.

Ранее появилось видео с места ДТП.