Под Рязанью на трассе произошло серьезное ДТП

Под Рязанью случилось серьезное ДТП. Авария с участием двух легковушек произошла на трассе М5 «Урал» в воскресенье, 10 января.

Авария с участием двух легковушек произошла на трассе М5 «Урал». Видео с места ДТП опубликовали в соцсети Instagram в воскресенье, 10 января.

На кадрах видно, что обе легковушки получили серьезные повреждения. На месте ДТП стоят машины реанимации, госавтоинспекции, а также пожарная машина. Работают сотрудники ДПС и спасатели.

О пострадавших нет информации. Выясняются подробности случившегося.