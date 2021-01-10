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Рязанские соискатели отказываются вакцинироваться от COVID-19 ради выхода на работу
Соискатели не готовы делать прививку от коронавируса, чтобы выйти на работу. Из работающих на удаленке 22% согласны сделать прививку от коронавируса, чтобы безопасно ходить в офис, а 64% к этому не готовы. В опросе принимали участие представители Рязанской области и других регионов ЦФО.

Соискатели не готовы делать прививку от коронавируса, чтобы выйти на работу. Об этом сообщает «МК Рязань» со ссылкой на данные опроса hh.ru. В нем принимали участие представители Рязанской области и других регионов Центрального округа.

Из опрошенных 23% работающих сообщили, что их работодатель организовал тестирование всех сотрудников на COVID-19, 20% пояснили, что у них тестирование проходит выборочно. В большинстве случаев организация платит за анализ, только 13% делают тест за свой счет.

Лишь 8% уверены в безопасности вакцины до окончания клинических испытаний, 68% придерживаются противоположной точки зрения, остальные затруднились ответить.

Больше всего уверенных в безопасности вакцины среди рабочего персонала, меньше всего — среди представителей науки и образования.

Также выяснилось, что 21% респондентов доверяют российской вакцине, 24% — импортной, если она докажет свою эффективность. 30% не будут делать прививку, остальные еще не уверены.

Отечественную вакцину чаще выбирают представители сферы безопасности и рабочий персонал, иностранную — ИТ-специалисты и маркетологи. Отказываются от прививки против ковида чаще всего банковские служащие и представители сферы административного персонала.

Из работающих на удаленке 22% согласны сделать прививку от коронавируса, чтобы безопасно ходить в офис. А 64% к этому не готовы.

Напомним, на сайте госуслуг в личном кабинете человек, который сделал прививку, может получить дистанционный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса.