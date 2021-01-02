В России начали выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19

В России начали выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19. Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить в личном кабинете на портале госуслуг уже с 1 января. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить в личном кабинете на портале госуслуг уже с 1 января, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

«С 1 января заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов, вакцинированных против коронавирусной инфекции. На сайте госуслуг в личном кабинете тот человек, который прошел вакцинацию, может получить дистанционный сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса. Это уже в автоматическом порядке с 1 января начало работать», — сказал министр.

Сведения о привитых от коронавируса вносятся в регистр вакцинированных.

Вакцину от коронавируса Россия зарегистрировала 11 августа первой в мире, она получила название «Спутник V». Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.