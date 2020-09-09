Ефремов отказался от своего адвоката

Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Михаил Ефремов отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марину Литвинович.

По ее словам, артист недоволен работой, которую проделал Пашаев. Она добавила, что родственники Ефремова ищут нового адвоката.

Напомним, во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы вынес приговор актеру Михаилу Ефремову, который устроил смертельное ДТП в столице.

Артиста признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Авария произошла 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.

От полученных травм Захаров скончался. Артист посвятил рязанцу стихотворение и прочитал его в суде. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину.