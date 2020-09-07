Криминальный авторитет дал совет Ефремову

Он уверен, что Ефремов будет сидеть с «первопроходцами-ботаниками».

В прошлом криминальный авторитет Михаил Орский дал совет Михаилу Ефремову о том, как вести себя в колонии. Его комментарий опубликовал « Московский комсомолец ».

Орский уверен, что Ефремов будет сидеть с «первопроходцами-ботаниками».

Он посоветовал ему уважать сокамерников и «не кичиться» своей известностью. Кроме того, собеседник посоветовал не поддаваться на провокации сотрудников, если они будут предлагать выпить.

Также он заявил, что алкоголики часто побеждают зависимость в местах заключения.

«Для Ефремова срок — это шанс „отсохнуть“ от водки и стать человеком», — подчеркнул Орский.

Он попросил актера бросить курить и не пропускать прогулки.

Напомним, приговор Ефремову огласят 8 сентября.

Ранее актер признал вину в ДТП и выступил с последним словом. Адвокат рассказал, что Ефремов собрал вещи в тюрьму.

ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце. Ефремов на Jeep Grand Cherokee врезался в Lada, за рулем которой был рязанец Сергей Захаров. Он скончался в больнице.