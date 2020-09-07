Криминальный авторитет дал совет Ефремову

В прошлом криминальный авторитет Михаил Орский дал совет Михаилу Ефремову о том, как вести себя в колонии. Его комментарий опубликовал «
Орский уверен, что Ефремов будет сидеть с «первопроходцами-ботаниками».
Он посоветовал ему уважать сокамерников и «не кичиться» своей известностью. Кроме того, собеседник посоветовал не поддаваться на провокации сотрудников, если они будут предлагать выпить.
Также он заявил, что алкоголики часто побеждают зависимость в местах заключения.
«Для Ефремова срок — это шанс „отсохнуть“ от водки и стать человеком», — подчеркнул Орский.
Он попросил актера бросить курить и не пропускать прогулки.
Напомним, приговор Ефремову огласят 8 сентября.
Ранее актер признал вину в ДТП и выступил с последним словом. Адвокат рассказал, что Ефремов собрал вещи в тюрьму.
ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце. Ефремов на Jeep Grand Cherokee врезался в Lada, за рулем которой был рязанец Сергей Захаров. Он скончался в больнице.