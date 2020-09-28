Ефремов лично обжаловал свой приговор

Актера признали виновным в смертельным ДТП и приговорили к восьми годам тюрьмы.

Михаил Ефремов лично обжаловал свой приговор. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.

Ранее в суд поступало несколько жалоб: расширенная от предыдущих защитников актера Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, жалоба третьего адвоката актера Петра Хархорина, в которой тот просит изменить наказание на не связанное с лишением свободы. Также адвокат Владимир Васильев просил смягчить наказание Ефремову до четырех лет условно.

Напомним, актера признали виновным в смертельным ДТП, после которого погиб рязанец Сергей Захаров. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима и на три года лишили водительских «прав».