СМИ рассказали обстоятельства поездки в рязанский аквапарк, где погиб подросток

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В бассейне с искусственными волнами утонул шестиклассник из школы №61 города Узловая Тульской области.
Глава администрации муниципального образования Николай Терехов заявил, что после инцидента началась комплексная проверка.
По информации источника, детей привезли в Рязань во время образовательного процесса без согласования с комитетом.
Кроме того, стало известно, что в аквапарк вывезли детей разных возрастных категорий — от 11 до 17 лет. Также, количество сопровождавших преподавателей было недостаточным в соответствии с требованиями по сопровождению школьников.
Напомним, трагедия произошла в пятницу, 25 сентября. Мальчик с группой школьников приехал в аквапарк из Тульской области. После произошедшего начали проверку следком и прокуратура. Ситуацию также прокомментировали в минздраве.