СМИ рассказали обстоятельства поездки в рязанский аквапарк, где погиб подросток

Детей привезли в Рязань во время образовательного процесса.

Телеканал « Первый Тульский » рассказал о трагедии в рязанском аквапарке «Окская жемчужина», которая произошла в пятницу, 25 сентября.

В бассейне с искусственными волнами утонул шестиклассник из школы №61 города Узловая Тульской области.

Глава администрации муниципального образования Николай Терехов заявил, что после инцидента началась комплексная проверка.

По информации источника, детей привезли в Рязань во время образовательного процесса без согласования с комитетом.

Кроме того, стало известно, что в аквапарк вывезли детей разных возрастных категорий — от 11 до 17 лет. Также, количество сопровождавших преподавателей было недостаточным в соответствии с требованиями по сопровождению школьников.

Напомним, трагедия произошла в пятницу, 25 сентября. Мальчик с группой школьников приехал в аквапарк из Тульской области. После произошедшего начали проверку следком и прокуратура. Ситуацию также прокомментировали в минздраве.