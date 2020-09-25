Убийце рязанской воспитательницы вынесли приговор

Женщину зарезал бывший муж.

Убийце рязанской воспитательнице вынесли приговор. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, 4 августа 2019 года женщина и ее бывший муж поругались из-за того, что не смогли договориться о том, как воспитывать общих детей.

Во время конфликта 34-летний мужчина достал нож и несколько раз ударил экс-супругу в шею. От полученных травм та скончалась на месте.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК. Его признали виновным и приговорили к 9 годам 10 месяцев заключения в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее с места убийства появилось видео.