Рязанскую воспитательницу зарезал муж

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Днем в воскресенье, 4 августа, в Рязани зарезали 32-летнюю женщину. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Известно, что преступление совершил супруг женщины. Погибшая работала в детском саду №2 в Рязани.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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