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Бывший муж рязанки убил ее из-за воспитания детей. Об этом сообщила
По данным следствия, днем 4 августа воспитательница
Подозреваемый достал нож и нанес несколько ударов в область шеи погибшей, которая
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.