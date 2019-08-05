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Появились подробности убийства рязанской воспитательницы. Информацию опубликовали «
Трагедия
Бывший муж, с которым женщина развелась около двух лет назад, пришел в гости. Между ними возникла ссора из-за бытовых вопросов. В результате мужчина схватил нож и один раз ударил потерпевшую в шею.
32-летняя воспитательница скончалась от ножевого ранения на месте происшествия.
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