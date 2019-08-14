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Появилось видео с места убийства рязанской воспитательницы. Его опубликовал телеканал «
По версии следствия, мужчина пришел к бывшей жене, чтобы забрать с собой детей и отвезти к родителям. Женщина отказала ему и между бывшими супругами
После этого мужчина взял из кармана брюк раскладной нож и ударил пострадавшую не менее одного раза в область нижнего отдела шеи. Женщина стояла к злоумышленнику спиной.
Пострадавшая
Напомним, убийство
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