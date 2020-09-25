Погибший в рязанском аквапарке мальчик не умел плавать

Школьник зашел в бассейн с эффектом волн и стал тонуть.

Мальчик, который утонул в бассейне аквапарка «Горки» комплекса «Окская жемчужина» не умел плавать. Об этом сообщила ГТРК « Ока ».

В сообщении отметили, что школьник зашел в бассейн с эффектом волн и стал тонуть. Ребенка из воды вытащил инструктор развлекательного центра, его пытались спасти, но безуспешно.

По словам очевидцев, школьник не умел плавать, а жилета на нем не было.

«Видели уже, как мальчика откачивали. Сотрудники откачивали прям возле бассейна, где он утонул. Потом, видимо, ничего не помогло. А потом он уже весь синий был, и его понесли», — рассказала очевидец.

Родители погибшего ребенка приехали в Рязань. Аквапарк продолжил работу в штатном режиме.

Напомним, трагедия произошла в пятницу, 25 сентября. Мальчик с группой школьников приехал в аквапарк из Тульской области. После произошедшего начали проверку следком и прокуратура. Ситуацию также прокомментировали в минздраве.