Мэрия собралась расторгнуть договор с Ново-Рязанской ТЭЦ

Администрация передала материалы в ФСБ, в прокуратуру, в управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области.

Мэрия собралась расторгнуть арендный договор с Ново-Рязанской ТЭЦ, сообщил сайт горадминистрации.

На заседании, которое прошло в пятницу, 25 сентября, замглавы администрации Владимир Бурмистров отметил, что Ново-Рязанская ТЭЦ имеет значительную выручку и чистую прибыль. Уровень размера арендной платы по заключенным договорам в десятки раз ниже чистой прибыли ТЭЦ.

«Таким образом, размер установленной арендной платы является экономически не выгодным для бюджета города. Прописанные в договоре, так называемые, „неотделимые улучшения“ являются кабальными и не отвечают интересам города», — подчеркнул Бурмистров.

В представленной таблице содержалась информация о доходах и прибыли организации, а так же поступивших средствах в бюджет города по договорам аренды с 2012 по 2020 гг. В ней указано, что, например, в 2016 году выручка ТЭЦ составила 5,7 млрд. рублей, чистая прибыль — 522 млн. При этом по арендным платежам в бюджет города средства не поступили совсем по причине зачета производственных затрат по реконструкции и модернизации арендуемого оборудования.

Администрация передала материалы в ФСБ, в прокуратуру, в управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области.

Ранее гендиректора Ново-Рязанской ТЭЦ предупредили о незаконности ограничения подачи тепла.