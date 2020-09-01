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Гендиректора Ново-Рязанской ТЭЦ предупредили о незаконности ограничения подачи тепла
В зоне деятельности Ново-Рязанской ТЭЦ находятся 305 предприятий соцсферы.

Прокуратура проверила информацию о возможном ограничении Ново-Рязанской ТЭЦ подачи тепла на городские объекты. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Как установила проверка, 11 августа 2020 года филиал ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» направил МУП «РМПТС» извещение об ограничении подачи тепла из-за дебиторской задолженности РМПТС за потребленные горячую воду и тепло.

В прокуратуре отметили, что в зоне деятельности Ново-Рязанской ТЭЦ находятся 305 предприятия соцсферы. Перед предприятием не погасили долги из-за резкого снижения сбора платежей от населения в связи с введением ограничений, направленных против распространения коронавируса.

В сообщении также указали, что для поддержки граждан ввели меры, среди которых льготы по оплате коммунальных услуг, отсрочки, отмена начислений пени и штрафов. Период установленного моратория продлится до 1 января 2021 года.

Прокуратура признала действия Ново-Рязанской ТЭЦ по ограничению поставки ресурсов потребителям нарушением прав.

18 августа прокурор предупредил гендиректора предприятия о недопустимости нарушений законодательства, введение ограничений не допущено.

Ранее о незаконных действиях организации сообщили в мэрии.