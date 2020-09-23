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Прокуратура проведет проверку после того, как дочь рязанского депутата обожгла однокласснице глаз антисептиком
По словам матери пострадавшей, администрация школы не оказала ее дочери надлежащую помощь.

Прокуратура Рязанского района проведет проверку после того, как дочь рязанского депутата обожгла однокласснице глаз антисептиком. Об этом в среду, 23 сентября, сообщила пресс-служба надзорного органа.

О случившемся рассказала мать пострадавшей девочки. По ее словам, во вторник, 22 сентября, в мурминской школе на уборке территории дочь председателя совета депутатов Дубровического сельского поселения Александра Мороза набрала в руку антисептик и выплеснула его в глаза однокласснице. Та получила ожог.

Женщина утверждает, что администрация школы не оказала пострадавшей надлежащую помощь.

Рязанка утверждает, что дочь депутата до этого обливала ее ребенка химическим средством для обработки унитаза.