Дочь рязанского депутата обожгла однокласснице глаз антисептиком

Инцидент засняла камера видеонаблюдения.

Дочь рязанского депутата обожгла однокласснице глаз антисептиком. Об этом РЗН. инфо сообщила мать пострадавшей девочки Олеся Бритикова.

По ее словам, во вторник, 22 сентября, в мурминской школе на уборке территории дочь председателя совета депутатов Дубровического сельского поселения Александра Мороза набрала в руку антисептик и выплеснула его в глаза однокласснице. Из-за этого девочка получила химический ожог левого глаза. Инцидент засняла камера видеонаблюдения. По словам Бритиковой, подобный случай является не единственным: ранее дочь Мороза обливала пострадавшую химическим средством для обработки унитаза.

«Ребенок теперь боится, идя в школу. И сейчас, встречая ребенка из школы, я каждый день интересуюсь у дочери, не обижала ли ее, так как боюсь за жизнь моего ребенка», — рассказала Бритикова.

Она требует провести служебную проверку по данным фактам и привлечь к ответственности виновных лиц, в первую очередь, администрацию школы, которая не оказала ее дочери надлежащую помощь.

Позже в ситуации начала разбираться прокуратура.