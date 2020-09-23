Дочь рязанского депутата обожгла однокласснице глаз антисептиком. Об этом РЗН. инфо сообщила мать пострадавшей девочки Олеся Бритикова.
По ее словам, во вторник, 22 сентября, в мурминской школе на уборке территории дочь председателя совета депутатов Дубровического сельского поселения Александра Мороза набрала в руку антисептик и выплеснула его в глаза однокласснице. Из-за этого девочка получила химический ожог левого глаза. Инцидент засняла камера видеонаблюдения. По словам Бритиковой, подобный случай является не единственным: ранее дочь Мороза обливала пострадавшую химическим средством для обработки унитаза.
«Ребенок теперь боится, идя в школу. И сейчас, встречая ребенка из школы, я каждый день интересуюсь у дочери, не обижала ли ее, так как боюсь за жизнь моего ребенка», — рассказала Бритикова.
Она требует провести служебную проверку по данным фактам и привлечь к ответственности виновных лиц, в первую очередь, администрацию школы, которая не оказала ее дочери надлежащую помощь.
Позже в ситуации начала разбираться прокуратура.