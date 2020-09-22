Около «Глобуса» начали расширять перекресток

Из-за расширения перекрестка срубят примерно 380 деревьев.

Около «Глобуса» приступили к расширению перекрестка. Телекомпания «Город» во вторник, 22 сентября, сняла сюжет о начале работ.

Согласно проекту, Касимовское шоссе от «Ленты» до перекрестка около «Глобуса» (414 метров) расширят до 5 полос (+1 в сторону Песочни). Улицу Советской Армии (300 метров) расширят до 6 полос (+2 в сторону центра), а дублер (248 метров) расширят в два раза.

Стоимость работ оценивается в 218,7 млн рублей. В эту сумму заложили новый асфальт, тротуары, велодорожки и переоборудование троллейбусной сети.

Из-за расширения перекрестка срубят примерно 380 деревьев. Начальник отдела природовользования и экологии управления благоустройства администрации города Елена Колдаева пояснила, что заявку на выделение денег для покупки аналогичного количества деревьев уже направили. Саженцы планируют высадить весной 2021 года.

Работы проведут в два этапа: первый закончится 15 декабря, второй начнется 16 декабря и продлится до 31 июля 2021 года.