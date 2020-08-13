Опубликован проект расширения перекрестка около Глобуса в Рязани
Стоимость работ оценивается в 218,7 млн рублей.
Опубликован проект расширения перекрестка около Глобуса в Рязани. Документы разместили на сайте госзакупок.
Согласно документу, Касимовское шоссе от «Ленты» до перекрестка около «Глобуса» (414 метров) расширят до 5 полос (+1 в сторону Песочни).
Улицу Советской Армии (300 метров) расширят до 6 полос (+2 в сторону центра), а дублер (248 метров) расширят в два раза. Работы намерены провести в два этапа: с момента заключения контракта по 15 декабря 2020 и с 16 декабря до 31 июля 2021 года.
Стоимость работ оценивается в 218,7 млн рублей. В эту сумму заложены новый асфальт, тротуары, велодорожки, переоборудование троллейбусной сети.
Итоги аукциона проведут 20 августа.