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Опубликован проект расширения перекрестка около Глобуса в Рязани
Стоимость работ оценивается в 218,7 млн рублей.

Опубликован проект расширения перекрестка около Глобуса в Рязани. Документы разместили на сайте госзакупок.

Согласно документу, Касимовское шоссе от «Ленты» до перекрестка около «Глобуса» (414 метров) расширят до 5 полос (+1 в сторону Песочни).

Улицу Советской Армии (300 метров) расширят до 6 полос (+2 в сторону центра), а дублер (248 метров) расширят в два раза. Работы намерены провести в два этапа: с момента заключения контракта по 15 декабря 2020 и с 16 декабря до 31 июля 2021 года.

Стоимость работ оценивается в 218,7 млн рублей. В эту сумму заложены новый асфальт, тротуары, велодорожки, переоборудование троллейбусной сети.

Итоги аукциона проведут 20 августа.