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Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девочек в Рыбинске
После убийства девочек детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов и ввести пожизненный надзор за ними.

Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девочек в Рыбинске, передает РБК.

Известно, что Виталия Молчанова заключили под стражу сроком на один месяц 29 суток сроком до 15 ноября

Известно, что 15 сентября в Рыбинске женщина нашла мертвыми дочерей 8 и 13 лет. В убийстве стали подозрвевать сожителя женщины. Также сообщается, что в 2019 году мужчина вышел из тюрьмы. Его осудили за изнасилование и убийство ребенка.

После убийства девочек детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов и ввести пожизненный надзор за ними.

Также губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пообещал полмиллиона рублей тому, кто сообщит достоверную информацию о местонахождении Виталия Молчанова,