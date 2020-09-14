Завершился подсчет голосов на выборах в рязанскую облдуму

В парламент прошло семь партий.

В Рязанской области завершился подсчет голосов на выборах в областную думу, которые прошли с 11 по 13 сентября.

По партийным спискам победителем стала «Единая Россия» (47,68%), которая получит 11 мандатов. Три мандата получит: «ЛДПР» 11,99%, два — «КПРФ» 9,08%.

Еще четыре партии получат по одному месту: «За правду» 6,93%, «Новые люди» 5,72%, «Справедливая Россия» 5,70% и «Партия пенсионеров» 5,43%.

Без мандатов остались: «Коммунисты России» 4,08%, «Партия Роста» 0,87% и «Партия прямой демократии» 0,32%.

Явка на участках составила 32,48%. По одномандатным округам 18 мест в думе получила «Единая Россия», а еще два — «Справедливая Россия».