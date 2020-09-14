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Определены победители на выборах в рязанскую облдуму по одномандатным округам
18 мандатов получила «Единая Россия».

В Рязанской области завершился подсчет голосов на выборах в областную думу, которые прошли c 11 по 13 сентября.

Данные по одномандатным округам:

  • №1 — Николай Игнатов «Единая Россия» 65,26%;
  • №2 — Петр Алабин «Единая Россия» 61,92%;
  • №3 — Владимир Сидоров «Единая Россия» 70,89%;
  • №4 — Михаил Хлопов «Единая Россия» 52,72%;
  • №5 — Сергей Гришков «Единая Россия» 56,13%;
  • №6 — Александр Глазунов «Единая Россия» 42,59%;
  • №7 — Аркадий Фомин «Единая Россия» 69,94%;
  • №8 — Владимир Рожков «Единая Россия» 66,14%;
  • №9 — Владимир Материкин «Единая Россия» 71,64%;
  • №10 — Станислав Подоль «Единая Россия» 68, 94%
  • №11— Владислав Сафронов «Единая Россия» 54,34%;
  • №12 — Игорь Мурог «Единая Россия» 23,94%;
  • №13 — Татьяна Гусева «Единая Россия» 42,59%;
  • №14 — Александр Жукаев «Единая Россия» 39,56%;
  • №15 — Михаил Агапкин «Единая Россия» 43,01%;
  • №16 — Александр Ачалов «Единая Россия» 40,80%;
  • №17 — Андрей Глазунов «Единая Россия» 40,40%;
  • №18 — Игорь Трубицын «Справедливая Россия» 69,89%;
  • №19 — Александр Шевырев «Единая Россия» 53,89%;
  • №20 — Сергей Пупков «Справедливая Россия» 38,34%.

Всего в одномандатных округах было зарегистрированы 83 кандидата, в том числе два самовыдвиженца.