Определены победители на выборах в рязанскую облдуму по одномандатным округам
18 мандатов получила «Единая Россия».
В Рязанской области завершился подсчет голосов на выборах в областную думу, которые прошли c 11 по 13 сентября.
Данные по одномандатным округам:
- №1 — Николай Игнатов «Единая Россия» 65,26%;
- №2 — Петр Алабин «Единая Россия» 61,92%;
- №3 — Владимир Сидоров «Единая Россия» 70,89%;
- №4 — Михаил Хлопов «Единая Россия» 52,72%;
- №5 — Сергей Гришков «Единая Россия» 56,13%;
- №6 — Александр Глазунов «Единая Россия» 42,59%;
- №7 — Аркадий Фомин «Единая Россия» 69,94%;
- №8 — Владимир Рожков «Единая Россия» 66,14%;
- №9 — Владимир Материкин «Единая Россия» 71,64%;
- №10 — Станислав Подоль «Единая Россия» 68, 94%
- №11— Владислав Сафронов «Единая Россия» 54,34%;
- №12 — Игорь Мурог «Единая Россия» 23,94%;
- №13 — Татьяна Гусева «Единая Россия» 42,59%;
- №14 — Александр Жукаев «Единая Россия» 39,56%;
- №15 — Михаил Агапкин «Единая Россия» 43,01%;
- №16 — Александр Ачалов «Единая Россия» 40,80%;
- №17 — Андрей Глазунов «Единая Россия» 40,40%;
- №18 — Игорь Трубицын «Справедливая Россия» 69,89%;
- №19 — Александр Шевырев «Единая Россия» 53,89%;
- №20 — Сергей Пупков «Справедливая Россия» 38,34%.
Всего в одномандатных округах было зарегистрированы 83 кандидата, в том числе два самовыдвиженца.