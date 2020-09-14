Определены победители на выборах в рязанскую облдуму по одномандатным округам

18 мандатов получила «Единая Россия».

В Рязанской области завершился подсчет голосов на выборах в областную думу, которые прошли c 11 по 13 сентября.

Данные по одномандатным округам:

№1 — Николай Игнатов «Единая Россия» 65,26%;

№2 — Петр Алабин «Единая Россия» 61,92%;

№3 — Владимир Сидоров «Единая Россия» 70,89%;

№4 — Михаил Хлопов «Единая Россия» 52,72%;

№5 — Сергей Гришков «Единая Россия» 56,13%;

№6 — Александр Глазунов «Единая Россия» 42,59%;

№7 — Аркадий Фомин «Единая Россия» 69,94%;

№8 — Владимир Рожков «Единая Россия» 66,14%;

№9 — Владимир Материкин «Единая Россия» 71,64%;

№10 — Станислав Подоль «Единая Россия» 68, 94%

№11— Владислав Сафронов «Единая Россия» 54,34%;

№12 — Игорь Мурог «Единая Россия» 23,94%;

№13 — Татьяна Гусева «Единая Россия» 42,59%;

№14 — Александр Жукаев «Единая Россия» 39,56%;

№15 — Михаил Агапкин «Единая Россия» 43,01%;

№16 — Александр Ачалов «Единая Россия» 40,80%;

№17 — Андрей Глазунов «Единая Россия» 40,40%;

№18 — Игорь Трубицын «Справедливая Россия» 69,89%;

№19 — Александр Шевырев «Единая Россия» 53,89%;

№20 — Сергей Пупков «Справедливая Россия» 38,34%.

Всего в одномандатных округах было зарегистрированы 83 кандидата, в том числе два самовыдвиженца.