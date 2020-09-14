Фото: ДТП на окраине Рязани устроил пьяный водитель

В аварии пострадали два человека.

Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала фото с места ДТП, произошедшего в субботу, 12 сентября, на улице Промышленной.

Авария произошла около 19:55 около дома №1 по улице Промышленной. 37-летний житель Сасовского района на BMW 528I столкнулся с Nissan Almera под управлением 61-летнего рязанца. После удара машина по инерции продолжила движение и столкнулась со столбом, а затем перевернулась.

В ДТП пострадали водитель и 54-летняя пассажирка Nissan. Выяснилось, что мужчина был пьян, но пройти освидетельствование на состояние опьянения отказался.