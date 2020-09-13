Стали известны подробности ДТП с перевернувшейся на окраине Рязани машиной

Без пострадавших не обошлось.

Стали известны подробности ДТП с перевернувшейся на окраине Рязани машиной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в субботу, 12 сентября в 19:55 на улице Промышленной напротив дома №1.

37-летний водитель на BMW 528IА столкнулся с Nissan Almera, под управлением водителя 61-летнего мужчины. После Nissan отбросило, он врезался в фонарный столб и перевернулся. BMW также врезался в столб.

Водителя Nissan доставили в больницу, 54-летняя пассажирка этого же автомобиля обращалась за медпомощью.