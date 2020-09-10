Умершего после ранения в Сирии курсанта похоронили в Рязани

Похороны прошли в среду, 9 сентября, на Новогражданском кладбище в Рязани.

Умершего после ранения в Сирии курсанта Рязанского училища ВДВ Михаила Мильшина похоронили.

Похороны прошли в среду, 9 сентября, на Новогражданском кладбище в Рязани. Также известно, что у молодого человека остались жена и дочь.

Сержант умер в госпитале имени Бурденко в Москве после ранения, которое получил 18 августа около сирийского Дейр эз-Зора, где взорвали бомбу.

С августа 2017 года был курсантом батальона высшего образования специального назначения Рязанского училища ВДВ. В Сирии он «в ходе учебы практиковался в выполнении специальных задач в качестве переводчика с арабского языка». В 2018 году указом Владимира Путина его наградили медалью «За отвагу».

Напомним, при взрыве погиб российский генерал-майор Вячеслав Гладких.