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Курсант Рязанского училища ВДВ скончался после полученного в Сирии ранения
Сержант умер в госпитале имени Бурденко в Москве.

Курсант Рязанского училища ВДВ Михаил Мильшин скончался после полученного в Сирии ранения. Об этом сообщили в группе орловского военно-патриотического центра «Десантник» «ВКонтакте», выпускником которого был молодой человек.

Сержант умер в госпитале имени Бурденко в Москве после ранения, которое получил 18 августа около сирийского Дейр эз-Зора, где взорвали бомбу.

С августа 2017 года был курсантом батальона высшего образования специального назначения Рязанского училища ВДВ. В Сирии он «в ходе учебы практиковался в выполнении специальных задач в качестве переводчика с арабского языка». В 2018 году указом Владимира Путина его наградили медалью «За отвагу».

Молодого человека похоронили в среду, 9 сентября, на Новогражданском кладбище в Рязани.

Напомним, при взрыве погиб российский генерал-майор Вячеслав Гладких.