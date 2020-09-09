Курсант Рязанского училища ВДВ скончался после полученного в Сирии ранения

Курсант Рязанского училища ВДВ Михаил Мильшин скончался после полученного в Сирии ранения. Об этом
Сержант умер в госпитале имени Бурденко в Москве после ранения, которое получил 18 августа около сирийского Дейр эз-Зора, где взорвали бомбу.
С августа 2017 года был курсантом батальона высшего образования специального назначения Рязанского училища ВДВ. В Сирии он «в ходе учебы практиковался в выполнении специальных задач в качестве переводчика с арабского языка». В 2018 году указом Владимира Путина его наградили медалью «За отвагу».
Молодого человека похоронили в среду, 9 сентября, на Новогражданском кладбище в Рязани.
Напомним, при взрыве погиб российский генерал-майор Вячеслав Гладких.