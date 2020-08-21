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Ново-Рязанская ТЭЦ планирует ограничить подачу тепла на городские объекты
Предприятиям дали несколько поручений.

В пятницу, 21 августа, замглавы администрации Владимир Бурмистров провел заседание штаба по отопительному сезону в режиме видеоконфереции. Об этом сообщил сайт мэрии.

На встрече отметили, что управление Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области вынесло предостережение ООО «Ново-Рязанской ТЭЦ» о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

«В частности, из-за планируемого введения ограничения подачи тепловой энергии и теплоносителя на объекты МУП „РМПТС“, что приведет к ущемлению интересов населения города и хозяйствующих субъектов», — рассказали в мэрии.

На встрече представитель МУП «РМПТС» отметил, что завершены работы на пяти участках магистральных тепловых сетей по улицам Сенная, Черновицкая, Разина, Трудовая, а также завершаются работы по Первомайскому проспекту, продолжается ремонт 4-ой магистрали между Ряжским и Куйбышевским шоссе, улицам Новоселов и Пушкина.

«Подготовка предприятий энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы идет в плановом порядке», — отметили в сообщении.

Бурмистров поручил ресурсоснабжающим предприятиям и организациям соблюдать графики окоса травы в зоне своих объектов и прилегающих к ним территорий, а также уборки от мусора охранных зон инженерных коммуникаций и сооружений.

Всем организациям до 1 сентября на центральных улицах города поручили привести в нормативное состояние люки. На следующей неделе ресурсоснабжающие предприятия должны предоставить отчет о результатах проведенных работ.